В Югре задержали наркогруппировку Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Сургутскому району вместе с коллегами из УНК УМВД России по ХМАО – Югре и отрядом специального назначения «Гром» завершена операция по задержанию на территории Югры наркогруппировки.

Пять человек распространяли наркотики и психотропные вещества через интернет-магазины на территории Сургутского района и г. Сургута. Роли каждого из преступников были чётко распределены: операторы, кладовщики и курьеры.

Так, накануне в одном из дачных кооперативов Сургутского района был задержан 43-летний житель г.Сургута, подозреваемый в продаже наркотиков в особо крупном размере. Во время обыска у мужчины, а также в его автомобиле были найдены 164 свёртка, содержащих: кокаин, мефедрон и марихуану – общей массой более 236 граммов.

Во время обыска в гараже и квартире задержанного были обнаружены ещё более 6 300 граммов наркотиков и психотропных веществ, таких как кокаин, мефедрон, метамфитамин, метадон, ЛСД, экстази, гашиш, гашишное масло, марихуана, кетамин.

Далее правоохранителями задержаны еще четверо жителей г. Сургута и Нижневартовска, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков на территории Югры.

В общей сложности оперативниками изъято более 6 600 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

Следователями следственного отдела ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело, которое направлен в суд. Им может грозить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.