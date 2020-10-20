В Сургутском районе ведут работы по ремонту коллектора Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе проводят капитальный ремонт канализационного коллектора и колодцев, по плану подрядная организация ООО «Сургутстройсети» должна завершить ремонт 25 октября.

- Работы проводят серьезные. Залегание трубопровода - на глубине порядка 6 метров. Весь процесс связан с большим объемом земляных работ. Замену трубопровода мы проводим в октябре неспроста. В связи с тем, что в весенне-летний период уровень грунтовых вод очень высок и производство работ в этом случае просто невозможно без системы водопонижения Поэтому было принято решение отложить работы до осени - тогда падает уровень грунтовых вод, соответственно нужно производить меньше выемки грунта. Внутри котлована выставляются щиты, чтобы не осыпался грунт, - сообщил заместитель директора МУП «ТО УТВиВ №1» Игорь Стратечук.

Коллектор не меняли с 1996 года, с тех пор прошло 24 года, поэтому ремонт был необходим. Летом прошлого года в Белом Яре произошло засорение коллектора. Тогда дома в поселениях были отключены от горячего и холодного водоснабжения, но Глава Сургутского района взял ситуацию под личный контроль и в максимально короткие сроки засор в был устранен.

- На данный участок коллектора будет потрачено 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подготовлен временный трубопровод. Сегодня идет обвязка насосов. Оборудование переключено на «времянку» для того, чтобы смонтировать основной трубопровод, - рассказала начальник отдела оперативного управления коммунального комплекса Галина Авличева,