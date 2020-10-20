В Нижневартовске завершено расследование убийства своего пасынка местным жителем

В Нижневартовске заершено расследование убийства местным жителем своего пасынка Фото: pixabay.com

Следователи Нижневартовска завершили расследование уголовного дела об убийстве жителем города своего пасынка.

Следствием установлено, что 54-летний мужчина 26 августа 2020 года во дворе дома 9 по ул. Мусы Джалиля нанёс 41-летнему пасынку один удар кухонным ножом в грудь.

Также известно, что в момент преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а причиной убийства стала личной неприязни к своему пасынку, из-за того, что тот регулярно отбирал деньги у своей бывшей сожительницы, а сам не работал.

После получения ножевого ранения потерпевший попытался убежать и через несколько метров упал. Убийца в свою очередь проследовал за ним и, убедившись что тот упал, прекратил идти за ним, после чего выбросил нож в кусты, а сам пошел домой. От полученной травмы потерпевший скончался недалеко от места происшествия.

На стадии расследования преступник заключен под стражу.

Помимо признательных показаний обвиняемого следователями собрана достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.