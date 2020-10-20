В Югре укрепляют сотрудничество с Башкортостаном Фото: pixabay.com

Дни башкирской культуры и просвещения прошли в Югре. В связи с эпидемиологической ситуацией в онлайн-формате прошли мероприятия по обмену опытом в сфере культурного и экономического сотрудничества.

На заседаниях «круглых столов» выступили ученые вузов Югры и Башкирии, общественники, представители органов власти обоих регионов.

- Для нас очень важно, чтобы проживание в Сургуте было комфортным и удобным для всех национальностей. Это приоритетное направление деятельности администрации города. Активно развивается сотрудничество с общественными организациями, в интересы которых входят межнациональные и межконфессиональные отношения, выявляются наиболее активные представители гражданского сообщества - отметил в своем выступлении на научной конференции «Башкиры в этнокультурным разнообразии Югры» Анатолий Коренков.

Он также добавил, что в Сургуте ведут деятельность 33 некоммерческие организации, образованные по национально-культурному признаку.

Более того, в 2019 году администрация Сургута предоставила Башкирской национально-культурной автономии гранты в виде субсидий на реализацию проектов по празднованию 100-летнего юбилея Башкортостана и организацию городского мероприятия «Сабантуй».

По данным последней переписи населения в Югре проживаете около 35 тысяч башкир. Многие жители республики работают вахтовым методом на нефтегазовых предприятиях округа.