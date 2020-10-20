В Нефтеюганске осужден наркоторговец из Москвы Фото: pixabay.com

Нефтеюганский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19 - летнего жителя г. Москвы и признал его виновным в совершении преступления, по статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», в особо крупном размере".

В результате расследования собрано достаточно доказательств того, что подсудимый занимался продажей наркотиков через интернет на территории г.Нефтеюганска.

Наркоторговец приобретал партии наркотиков и распространял их путем закладок в «тайники».

В декабре 2019 года молодого человека задержали сотрудники полиции. При обыске у него обнаружили более 558 грамм наркотиков.

Суд, приняв во внимание позицию прокурора, назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Ранее мы писали, как Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил в отношении восьми местных жителей по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы в крупном размере».