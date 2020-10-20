Число заболевших коронавирусом в Югре на 20 октября 2020 года увеличилось на 194 человека Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зафиксировано и подтверждено 194 новых случая COVID-19 в 15 муниципалитетах. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 35, с симптомами ОРВИ – 157, в бессимптомной форме заболевания – 2 человека.

За весь период пандемии лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 26 124 случая.

За сутки на COVID-19 обследовано 2 265 человек, всего – 734 733. Контакт установлен в 155 случаях. По 39 контакты уточняются.

На сегодняшний день под наблюдением (в самоизоляции) находятся 10 100 человек, сняты с наблюдения – 83 255.

Самые высокие показатели заболеваемости: Сургут – 44; Ханты-Мансийск – 36; Нижневартовск – 21; Когалым – 17; Радужный – 13: Сургутский район – 11; Нягань – 11; Югорск – 10; Советский район – 9;.

Далее идут: Урай – 8; Октябрьский район – 5; Покачи – 4.

Не большие цифры в Кондинском районе – 3 человека, а в Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе по 1 заболевшему.

Состояние 88 пациентов тяжелое, 69 подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 215 человек.

За сутки выздоровело 104 человека, а за весь период пандемии – 22 858 югорчан.