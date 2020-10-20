Погода в Югре на 20 октября: гололед и снег Фото: Терина Виктория

В Югре 20 октября: Днём температура воздуха -1,+4 ºС, ночью 0,-5 ºС. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Ханты-Мансийск: Днём +1,+3 ºС, ночью 0,-2 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшие осадки, гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Сургут: Днём +1°С, ночью +1°С, небольшой снег, ветер западный 3 м/с.

Нижневартовск: Днём +1°С, ночью +1°С, пасмурно, дождь, ветер южный 3 м/с.

Нефтеюганск: Днём +1°С, ночью +1°С, пасмурно, небольшой дождь и снег, ветер южный 2 м/с.

Когалым: Днём 0°С, ночью 0°С, пасмурно, снег, ветер юго-западный 2 м/с.

«Сергей зиму начинает», — говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день. Впрочем, если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро.