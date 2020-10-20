В Радужном за передачу взятки осужден местный житель Фото: Татьяна Коркина

Радужненскими следователям собраны доказательства вины 59-летнего местного жителя по статье "посредничество во взяточничестве", которые суд счел достаточными для обвинительного приговора.

Следствием и судом выяснено, что в апреле 2018 года подсудимый, занимая должность инженера по безопасности дорожного движения одной из коммерческих организаций, передал от главного инженера предприятия главному специалисту – государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора взятку в сумме 60 000 рублей.

Деньги он дал за прохождение "липового" техосмотра самоходной спецтехники предприятия, которая имела неисправности, нарушающие безопасность её эксплуатации.

Инициаторами получения взятки были сотрудники Гостехнадзора, требования которых подсудимый передал главному инженеру предприятия, а тот, в свою очередь, сообщил всё в полицию.

После чего, действия проходили под контролем сотрудников полиции и после передачи денег соучастники были задержаны.

Приговором Радужнинского городского суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.