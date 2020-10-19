В Урайской больнице пациенты могут проходить флюорографию по прежнему адресу Фото: Администрация города Урай

Руководству Урайской городской клинической больницы удалось решить проблему с ремонтом флюорографа и с 19 октября флюорографию можно будет проходить по прежнему адресу: ул. Толстого, 2а.

- В марте 2020 цифровой флюорограф «ПроСкан-7000» вышел из строя. И горожане были вынуждены временно проходить исследования в рентгенологическом кабинете детской поликлиники – рассказывает главный врач Урайской больницы Юрий Сподар.

Ранее заключались контракты на исследования и ремонт основного флюорографа, однако, по словам начальника отдела комплектации оборудования, был необходим дорогостоящий ремонт.

Руководство администрации медицинского учреждения искали пути решения актуального для всех вопроса и сейчас средства на ремонт аппарата выделены Депрздравом Югры, все необходимые документы собраны и проводится аукцион.

Кроме того, Депарздрав Югры выделил новый мобильный флюорограф, который предназначен для проведения обследования органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях в положении стоя.

Современный цифровой приемник позволяет быстро получить полноформатный снимок высокого разрешения с минимальными искажениями изображения.

И теперь благодаря новому оборудованию у пациентов появилась возможность проходить обследование во флюорографическом кабинете.