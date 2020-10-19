В Советском районе мужчину обвиняют в незаконной вырубке леса Фото: ОМВД России по Советскому району

Следственный отдел ОМВД России по Советскому району окончил расследование по уголовному делу, в отношении 25-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в незаконной рубке леса, ему может грозить лишение свободы на срок до 7 лет и штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

Следователи выяснили, что обвиняемый, находясь в одном из участков Картопского лесничества, экскаватором вырыл 47 кубических метров леса, в результате чего, причинил материальный ущерб государству на сумму свыше 400 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в судебные органы, сообщает ОМВД России по Советскому району.

Читайте также: на территории Советского лесничества Югры обнаружили незаконную рубку леса. Всего было незаконно вырублено леса на площади 0,68 га. В результате природным ресурсам причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

Мы писали ранее, как в Кондинском районе браконьер вырубил более 7 тысяч кубометров леса.