В Нягани прошел конкурс "Национальная красавица" Фото: Информационный портал органов местного самоуправления города Нягани

Впервые в Нягани представительницы разных национальностей продемонстрировали красоту и колорит национальных культур.

Двенадцать девушек участвовали в зрелищном дефиле в национальных костюмах, а также показывали свои таланты в вокале и танцах. А в завершении конкурса приготовили блюда национальной кухни.

Инициаторами проведения конкурса стали местная общественная организация «Содружество народов Югры» и Няганское отделение окружной организации «Спасение Югры».

Конкурс был организован в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» и в честь празднования Дня народного единства. Главной целью конкурса было объединить представителей молодежи разных национальностей и сделать так, чтобы каждый гордился родной культурой.

Мы писали ранее, как и где югорчане празднуют День народного единства, а также как в Ханты-Мансийске проходят мероприятия, посвящённые этому празднику.