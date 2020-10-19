Югорчане продолжают попадаться на уловки мошенников Фото: pixabay.com

Югорчане продолжают лишаться своих денег из-за мошенников. За минувшие выходные в Югре зарегистрировано 37 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

Значительные ущербы зафиксированы Сургуте и в Нижневартовске. Всего за выходные граждане потеряли 8 миллионов 300 тысяч рублей.

Жительница Сургута доверилась мнимым сотрудникам банка, которые ей позвонили что с ее счетов происходит списание. 75-летнея женщина напугалась и стала быстро следовать советам злоумышленников. Она сняла со всех своих счетов деньги и якобы перевела их на резервные. Мошенники уговорили доверчивую югорчанку оформить на себя кредит и через банкомат осуществить перевод наличных на счета, привязанные к разным абонентским номерам. В итоге гражданка «подарила» мошенникам 700 тысяч рублей.

Ещё одна жительница Сургута оказалась более внимательной, вместо того чтобы следовать инструкциям лже-сотрудников банка решила позвонить в настоящий банк и уточнить, что происходит, операторы пояснили, что ранее с гражданкой общались мошенники и для безопасности заблокировали её личный кабинет и банковскую карту. Благодаря своей бдительности горожанка не стала жертвой злоумышленников.

В Югорске мужчине не повезло с посылкой, он решил купить квадрокоптер через соцсеть «ВКонтакте». С ним связался сотрудник интернет-магазина «Техномир» и они договорились о покупке. Мужчина оплатил товар через перевод, но когда пришел за посылкой на почту, открыл бандероль и вместо долгожданного квадрокоптера обнаружил детский паровозик.

По всем случаям полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.