Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 октября 2020 года увеличилось на 199 человек Фото: pixabay.com

В Югре за последние сутки выявлено 199 новых случаев заражения COVID-19. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 30 человек, с симптомами ОРВИ – 168, в бессимптомной форме заболевания – 1 югорчанин.

Контакт установлен в 151 случае. По 48 контакты уточняются. Контакт установлен в 151 случае. По 48 контакты уточняются.

На территории округа всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 25 930.

Первые в списке по заболеваемости: Ханты-Мансийск – 41; Сургут – 35; Нягань – 12; Нижневартовск – 11; Советский район – 10; Березовский район – 10; Урай – 9.

Далее идут: Радужный – 8: Октябрьский район, Нефтеюганский район, Нефтеюганск, Югорск по 7 заболевших, Сургутский район – 6; Лангепас – 5; Мегион – 5.

Завершают список: Когалым – 4; Нижневартовский район – 4; Ханты-Мансийский район – 3; Белоярский район – 3; Пыть-Ях – 3; Кондинский район – 2.

Состояние 81 пациента тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 213 человек.

За сутки выздоровело 77 человек, за весь период – 22 754 югорчан.