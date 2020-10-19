Следователи-криминалисты поделились опытом с югорскими студентами Фото: pixabay.com

Следователи-криминалисты в преддверии профессионального праздника посетили Югорский государственный университет. Они рассказали студентам юридического института о своей работе.

Поделились тактическими приёмами осмотра места происшествия, спецификой поиска, обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления, а также требованиями к процессуальному оформлению результатов следственного действия.

Чтобы повысить интерес ребят к криминалистике, и дальнейшему ориентированию на службу в системе Следственного комитета Российской Федерации, теорию дополнили примерами из практики обнаружения следов преступления и вещественных доказательств, их исследования и значения для результатов расследования уголовных дел.

В конце встречи следователи-криминалисты пожелали студентам успешной учёбы и пожелали, чтобы кто-то из них пополнил ряды специалистов, стоящих на страже закона и несущих ответственную службу, обеспечивая защиту прав граждан и неотвратимость наказания преступников, сообщает СУ СК РФ по ХМАОругу – Югре.