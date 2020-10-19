Предприятие в Ханты-Мансийске загрязняет окружающую среду Фото: pixabay.com

Прокуратура проверила соблюдение предприятиями округа, которые используют в своей работе каменный уголь, требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Проверки показали, что в деятельности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района есть многочисленные нарушения.

Выяснилось, что предприятие временно размещает уголь на земельных участках в водоохранных зонах рек Обь и Назым без оценки такого воздействия на окружающую среду. Кроме того, у предприятия нет права пользования земельными участками, а котельные и открытые склады хранения угля работают без установленной санитарно-защитной зоны.

Выявленные нарушения стали основанием для иска в суд.

По решению суда муниципальное предприятие должно устранить все нарушения, а именно: оформить в собственность земельные участки, оборудовать их сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения и утвердить проекты сантарно-защитной зоны для котельных и открытых складов.

Исполнение постановления суда контролируется прокуратурой.