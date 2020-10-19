Предприятие в Ханты-Мансийске загрязняет окружающую среду Фото: pixabay.com
Прокуратура проверила соблюдение предприятиями округа, которые используют в своей работе каменный уголь, требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
Проверки показали, что в деятельности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района есть многочисленные нарушения.
Выяснилось, что предприятие временно размещает уголь на земельных участках в водоохранных зонах рек Обь и Назым без оценки такого воздействия на окружающую среду. Кроме того, у предприятия нет права пользования земельными участками, а котельные и открытые склады хранения угля работают без установленной санитарно-защитной зоны.
Выявленные нарушения стали основанием для иска в суд.
По решению суда муниципальное предприятие должно устранить все нарушения, а именно: оформить в собственность земельные участки, оборудовать их сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения и утвердить проекты сантарно-защитной зоны для котельных и открытых складов.
Исполнение постановления суда контролируется прокуратурой.