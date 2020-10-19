Погода в Югре на 19 октября: умеренные осадки в виде мокрого снега

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В Югре 19 октября: Днём температура воздуха 0,+5 ºС, в северных и восточных районах до -5 ºС. Ночью 0,-5 ºС, при прояснениях до -10 ºС. Облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами . Днём местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер западный, юго-западный 7 - 12 м/с, ночью на востоке округа порывы до 15 - 17 м/с.

Ханты-Мансийск: Днём +1,+3 ºС, ночью -1,-3 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный 7 - 12 м/с.

Сургут: Днём -1°С, ночью 0°С, снег, ветер южный 4 м/с.

Нижневартовск: Днём -1°С, ночью -1°С, снег, ветер южный 3 м/с.

Нефтеюганск: Днём 0°С, ночью 0°С, снег, ветер южный 4 м/с.

Когалым: Днём -1°С, ночью -1°С, снег, ветер южный 4 м/с.

На Руси в этот день наблюдали приметы погоды. Если день выдавался безветренным — это предвещало скорейшее похолодание. Говорили также, что в этот день по небу плывут последние кучевые облака.