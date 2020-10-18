Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 октября 2020 года увеличилось на 200 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 18 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 200 и составило 25 731 человек.

По информации оперативного штаба Югры, за последние сутки зарегистрировано 200 новых случая коронавируса. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 20, с симптомами ОРВИ – 116, в бессимптомной форме заболевания – 64.

76 человек выписаны по выздоровления из больниц региона. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 25 731. Выздоровели за весь период пандемии — 22 677 человек.

За последние сутки в России выявлено 15 099 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 185 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 377 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 399 334 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 187 летальных исходов, выздоровели 1 070 576 человек.