Погода в Югре на 18 октября: небольшой снег Фото: pixabay.com

Сегодня, 18 октября, днем в Югре синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Местами небольшие осадки, мокрый снег, дождь. В отдельных районах гололел и изморозь. Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура +1,-4 ºС.

Ханты-Мансийск: облачно с прояснениями. Небольшие осадки, мокрый снег, дождь. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, днем порывы вутра будут достигать до 15 м/с. Температура ночью -1,-3 ºС, днем +1,-1 ºС.

Сургут: -1 градус, облачно и в первой половине дня снег, ветер средний, северо-западный 7 м/с.

Нижневартовск: -2 градуса, облачно и мокрый снег, ветер средний, западны 8 м/с.

Нефтеюганск: -1 градус, облачно и временами редкий снег, ветер средний, северо-западный 7 м/с.

Когалым: -1 градус, облачно, небольшой снег, ветер средний, северо-западный 7 м/с.