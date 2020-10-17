Погода в Югре на 17 октября: мокрый снег

Синоптики обещают осадки, преимущественно в виде мокрого снега, возможен гололед Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 17 октября, в Югре синоптики обещают осадки, преимущественно в виде мокрого снега, возможен гололед. Ветер западный 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Температура ночью -1… -6 градусов, на востоке региона 0… +5 градусов. Днем 0… +5 градусов, по западным районам -1,-6 градусов.

Ханты-Мансийск: +1… +3 градусов, ночью -1… -3 градусов. Ветер западный 6-11 м/с.

Сургут: +1 градусов, облачно и временами снег, ветер легкий, юго-западный 2 м/с.

Нижневартовск: +2 градуса, облачно и слабый мокрый снег, ветер легкий, южный 1 м/с.

Нефтеюганск: 0 градусов, облачно и временами снег, ветер тихий, юго-западный 1 м/с.

Когалым: 0 градусов, облачно, ветер слабый, юго-западный 3 м/с.