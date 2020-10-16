В Югре выбирают лучший социальный проект

Закончился прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Всего на конкурс поступило 23 инициативы.

– Это социальные проекты в сферах поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, социального обслуживания, дополнительного образования и воспитания детей, здорового образа жизни, физической культуры и спорта, социального туризма, разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества, культурно-просветительской сфере, – сообщает пресс-служба Правительства округа.

В настоящий момент экспертная комиссия оценивает проекты по нескольким критериям: социальный эффект, инновационность, результативность, финансовая устойчивость и достижение позитивных социальных изменений в обществе. Итоги регионального конкурса будут известны в конце октября. Лучшие проекты представят автономный округ в финале всероссийского конкурса в феврале 2021 года.