Наталья Комарова проверила состояние дорожной инфраструктуры в Югре в режиме онлайн

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Онлайн-встреча с работниками дорожного строительства, а также общественниками, блогерами и жителями региона прошла 16 октября по инициативе губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой. Во время видеоконференции прошли прямые включения с мест, где сегодня, в преддверии Дня работника дорожного хозяйства, открыли движение по новым трассам Югры.

– Вопрос дорожного хозяйства очень актуальный, притягивает внимание специалистов. Это один из первых показателей качества жителей региона, страны в целом. Отмечу, содержание в нормативном состоянии наших дорог – серьезная и важная задача, и для нашего региона этот вопрос усиливается за счет того, что мы располагаем большими территориями, – отметила Наталья Комарова

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Модераторами прямого эфира выступили представитель автомобильного сообщества «ХМАО ДТП» в социальной сети «ВКонтакте» Михаил Наговицын и участник автомобильного клуба SMOTRA-Ханты-Мансийск Вероника Нагорнова. Модераторы задавали вопросы Наталье Комаровой, ответ на них зачастую держали в прямом эфире ответственные лица – представители администраций Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, которые также были на связи.

На онлайн-встрече ее участники узнали, что на сегодняшний день в Югре построено и реконструировано 262 км дорог, отремонтировано более 914 км автомобильных дорог общего пользования. Значимым вкладом в развитие промышленного потенциала Югры должны стать строительство второго моста через Обь вблизи Сургута, реконструкция железнодорожного вокзала на станции Сургут и вокзального комплекса Пыть-Яха, реконструкция аэровокзального комплекса Сургута. Новая модель пассажирских авиаперевозок позволила увеличить по итогам 2019 года пассажиропоток в межмуниципальном сообщении на 45%, в межрегиональном – на 32%.

Как сообщил генеральный директор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» Игорь Старыгин, по итогам 2019 года автономный округ стал победителем в конкурсе Минтранса России в номинации «За самое бережное отношение к сети автомобильных дорог регионального и местного значения».

– На протяжении последних лет округ устойчиво занимает лидирующие позиции в России по качеству региональной дорожной сети. Это, безусловно, результат серьезной многоплановой работы правительства Югры и отраслевых дорожных ведомств, направленной на модернизацию и обеспечение сохранности региональной сети автодорог. Что касается этого года, по многим показателям автономный округ показывает хорошие результаты. Важно не останавливаться на этом, – сообщил федеральный эксперт.

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году дала новый импульс для развития Кондинского района. Там завершилось строительство участка автомобильной дороги Куминский – Тынкуль протяженностью 41,5 км, в том числе основная дорога 34 км и подъезд в поселок Куминский. Участок автодороги представил в прямом эфире генеральный директор ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» Александр Чебан.

– Разрешите вам представить объект: город Тюмень, поселок Нижняя Тавда, поселок Междуреченский, город Урай, город, Нягань, поселок, Приобье. К реализации объекта «Ханты-мансийскдорстрой» приступил в ноябре 2017 года, срок реализации проекта по контракту – 10 декабря 2020 года, на сегодняшний день объект готов к эксплуатации на 100%. Объект строили круглосуточно, было задействовано 33 единицы дорожно-строительной техники, 70 автосамосвалов, 185 строителей. На участке построен мост через реку Кума протяженностью 83,3 м. С работой дорожники справились на два месяца раньше срока, – доложил с места событий Александр Чебан.

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Так же торжественно открыли обновленную дорогу на ул. Кооперативная в пгт. Игрим Березовского района, вместе ввели в эксплуатацию новый участок на ул. Маяковского до ул. Университетской в Сургуте и участок дороги в Советском на Ловинском месторождении. Югорчанам представили построенную дорогу к лицею им. А.С. Пушкина в Нижневартовске. Еще один дорожный объект готов к эксплуатации в Нягани.

– Ко мне в директ в Instagram в конце сентября обращалась семья Калмыковых. Они просили сделать дорогу на улице Хвойная, 5. Я давала поручение главе города решить данный вопрос. Василий Дмитриевич, прошу озвучить принятые меры, – обратилась Наталья Комарова к исполняющему обязанности главы города Василию Меркулову.

Он доложил, что автомобильные дороги по ул. Хвойная и ул. Районная, ул. Октябрьская в начале октября привели в порядок.

– Эти дороги пятой категории имеют гравийно-щебеночное покрытие в рамках муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог. Дополнительно в жилом районе «Западный» выполняются мероприятия по выравниванию верхнего слоя покрытия с подсыпкой щебеночно-песчаной смеси, – сказал Меркулов.

Открытие новых объектов дорожной инфраструктуры стало праздничным событием в канун Дня дорожного строителя, считает глава Югры Наталья Комарова.

– Наши дорожники, от имени земляков поздравляю вас с профессиональным праздником. Мы высоко ценим ваш труд, и считаем, что дорожники Югры – лучшие, – сказала Наталья Комарова.