Дефицит бюджета Югры сократили сразу на шесть миллиардов рублей. Фото - сайт Правительства Югры.

Дефицит бюджета Югры сократили сразу на шесть миллиардов рублей. Полученные средства направят на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Региональное правительство уточнило доходы бюджета округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в сторону увеличения. Это стало возможным в основном за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета РФ и полученных доходов от размещения временно свободных средств бюджета округа.

– Полученные средства будут направлены на мероприятия по предотвращению распространения и устранению последствий новой коронавирусной инфекции, финансового обеспечения дорожной деятельности, возмещение фактически понесенных затрат организациями транспортной отрасли и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, – сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

По ее словам, в документе заложены решения для обеспечения устойчивости текущего бюджета и на плановый период. Таким образом, дефицит бюджета сокращен на шесть миллиардов рублей.