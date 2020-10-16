Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 октября 2020 года увеличилось на 196 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 16 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 196 и составило 25 335 человек.

По информации Оперативного штаба Югры, за последние сутки зарегистрировано 196 новых случаях коронавируса. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 31, с симптомами ОРВИ – 136, в бессимптомной форме заболевания – 29. 105 человек выписаны по выздоровления из больниц региона. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии – 25 335. Выздоровели за весь период пандемии – 22 443 человека.

За последние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 485 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.