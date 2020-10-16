В Югре набирает обороты новая мошенническая схема. Фото: Ольга Крыльцова

В Югре набирает обороты новая мошенническая схема с участием якобы сотрудников полиции. На этот раз на уловку попался 60-летний житель Нефтеюганска.

– Мужчине позвонили неизвестные, мнимые сотрудники банка и сообщили о том, что на имя югорчанина оформляется кредитный договор. Для того, чтобы ликвидировать заявку им нужны реквизиты банковской карты. Гражданин не стал ничего говорить и отключил телефон. Спустя некоторое время ему поступает очередной звонок от «старшего следователя УМВД России по ХМАО-Югре», который продублировал слова ранее звонивших, – сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО-Югре.

Дело в том, что номер телефона совпадал с действительным и житель Нефтеюганска поверил. Он последовал советам и перевел на резервные счета мошенников порядка 320 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.