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Югорчане отдали мошенникам почти три миллиона рублей за сутки

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела
Вадим Бегун
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Югорчане отдали мошенникам почти три миллиона рублей за сутки.

Югорчане отдали мошенникам почти три миллиона рублей за сутки.

Фото: Ольга Крыльцова

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 26 фактов дистанционного мошенничества. Жители региона лишились порядка двух миллионов 800 тысяч рублей. Больше всего случаев зафиксировано в Сургуте и в Нижневартовске.

Так, в дежурную часть полиции Нижневартовска с заявлением о хищении обратилась 33-летняя горожанка. Накануне ей позвонили неизвестные, представились сотрудником банка и в ходе диалога завладели реквизитами и смс-паролями банковской карты заявительницы. Мошенники сняли с карты югорчанки около 20 тысяч рублей.

– Меньше повезло 39-летней жительнице Нягани. Женщина решила приобрести комплект зимней резины. Нашла на сайте Авито.ру подходящее объявление, списалась с продавцом и договорилась об оплате. В итоге с карты перевела 50 тысяч, а колес для своего автомобиля так и не дождалась, – рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

Криминал