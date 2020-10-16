В Югре продолжают действовать введённые ранее ограничения в связи с коронавирусной инфекцией Фото: pixabay.com

Решение о сохранении ранее введённых ограничительных мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции приняла губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава региона подписала постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

В документе сказано, что режим обязательной самоизоляции и другие ранее установленные ограничения продлены до 1 ноября для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин.

Также изменения произошли в части организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий без привлечения зрителей. Их проведение целесообразно в целях отбора спортсменов, формирования спортивных сборных команд муниципального, регионального уровня и спортивных сборных команд России при реализации регионального и федерального единых календарных планов, сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.