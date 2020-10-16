В Нефтеюганске ко дню города отремонтировали аллею Фото: Органы местного самоуправления города Нефтеюганска

После пяти месяцев реконструкции аллеи в Нефтеюганске прошла общественная приёмка , в которой приняли участие глава города Сергей Дегтярев, общественники, заказчики и подрядчики. Аллея находится в 3 микрорайоне и проходит от Сквера Победы к центральной площади.

Капитальный ремонт участка включил в себя замену части брусчатки и подпорного камня, благоустройство территории. Подрядчик установили 22 чугунные лавочки, 13 урн, новые светильники. По просьбе горожан одну из клумб у памятника Воину-Освободителю демонтировали. Открытие аллеи стало подарком ко дню города.

- Это действительно подарок ко Дню города, аллея из не очень ухоженной превратилась в променад, которого достоин наш Нефтеюганск, - отметил глава города.

Благоустройство общественной территории выполнено в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Это первый этап реконструкции, в 2021 году начнётся второй этап благоустройства, в ходе которого благоустроят участок от Сквера Победы до бывшего скейт-парка в третьем микрорайоне.