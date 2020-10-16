Погода в Югре на 16 октября: осадки от небольших до умеренных преимущественно в виде мокрого снега Фото: pixabay.com

По ХМАО-Югре: Днём температура +2,+7 ºС, по южным районам до +12 ºС, по северным районам до -3°С. Ночью-2,+3 ºС, по северным районам -3,-8 °С. Облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днём на большей части территории осадки от небольших до умеренных преимущественно в виде мокрого снега, местами гололёдно-изморозевые отложения. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днём с порывами 15-18 м/с.

Ханты-Мансийск: Днём +5,+7 ºС, ночью 0,-2 ºС. Временами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя . Ветер юго-западный 8-13 м/с.

Сургут: Днём +4°С, ночью +5°С, пасмурно, небольшой дождь, ветер южный 6 м/с.

Нижневартовск: Днём +3°С, ночью +5°С, облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный 6 м/с.

Нефтеюганск: Днём +5°С, ночью +3°С, пасмурно, небольшой дождь, ветер южный 6 м/с.

Когалым: Днём +2°С, ночью +3°С, пасмурно, небольшой дождь, ветер южный 7 м/с.