Бывшие заключённые и условно осужденные граждане Югры под надзором у полицейских Фото: Татьяна Коркина

Силовики в Пыть-Яха для предупреждения совершения лицами, которые состоят под надзором, преступлений и правонарушений проверили более 140 человек.

Эти люди допускали правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, алкоголики, осужденные к мерам наказания, не связанными с лишением свободы.

Во время рейдов было выявлено 14 правонарушений за «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре».

Против 2 граждан направлены иски в суд на установление дополнительных ограничений и продление срока надзора. 9 осужденных к мерам наказания не связанных с лишением свободы, поставлены на профилактический учет. А также участковыми направлено 2 ходатайства о замене меры наказания, не связанной с лишением свободы на реальный срок отбывания наказания в тюрьме.

Подобную работу проделали и полицейские Нефтеюганска. Там на учёте состоит 101 человек, за которыми по решению суда установлен административный надзор. За время проверок зафиксировано 19 правонарушений со стороны подучётных лиц. Против 2 местных жителей возбуждены уголовные дела за уклонение от административного надзора.

В Кондинском районе мужчина прибыл на ПМЖ после колонии и должен быть под административным надзором ближайшие 8 лет с несколькими ограничениями, в том числе запретом выходить из дома в ночное время. Но он в течение года нарушал обязательства. Из-за этого суд продлил ему наказание в виде 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Такие проверки будут организованы на всех территориях Югры для выявления и устранения причин, способствующих совершению правонарушений ранее судимыми лицами и профилактики повторной преступности.