Благоустройство Ханты-Мансийска в руках у горожан Фото: Городской краудсорсинговый проект «Мы вместе!»

В Ханты-Мансийске в режиме онлайн проведут обсуждение по благоустройству восьми общественных пространств. В связи с действующими ограничениями на массовые мероприятия встреча состоится 17 октября в 11.00 дистанционно на платформе Zoom.

В течение месяца объекты благоустройства проходили дистанционные общественные обсуждения в специально созданной vk-группе “Благоустройство 2020 - Ханты-Мансийск” в рамках реализации городского краудсорсингового проекта “Мы вместе!”, там же и будет размещена ссылка на субботнюю видеоконференцию.

Пользователи обмениваются мнениями о том, как наилучшим образом обустроить участки, задавали вопросы, на которые отвечали представители городской администрации, голосовали за те или иные варианты использования территорий - скверы, парковки, детские и спортивные площадки и т.д.

Во время видеоконференции главный архитектор Ханты-Мансийска Алексей Панфилкин и представители крауд-проекта “Мы вместе!” ответят на вопросы горожан, расскажут о перспективах благоустройства и о результатах онлайн-голосований.