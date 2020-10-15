В Югре начинают принимать заявки для участия в конкурсе на предоставление грантов губернатора Фото: Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»

В Югре стартует конкурс, благодаря которому некоммерческие организации могут получить финансовую поддержку. Между социально ориентированными Югры будет распределено более 40 миллионов рублей.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 16 октября по 16 ноября на официальном сайте конкурса.

Организации могут представить не более одной заявки на участие в конкурсе по каждому направлению, а именно: наука, образование и просвещение; поддержка молодежных проектов; культура и искусство; охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; межнациональное и межконфессиональное согласие; поддержка коренных малочисленных народов Севера; поддержка институтов гражданского общества; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; охрана окружающей среды и защита животных; защита прав и свобод человека и гражданина и правовое просвещение; креативные индустрии.

Срок реализации проекта должен начинаться не ранее 1 марта 2021 года и заканчиваться не позднее 31 августа 2022 года, сообщает фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».