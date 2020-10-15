В Кондинском районе сотрудники МЧС делятся знаниями по гражданской обороне Фото: Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре

Сотрудники МЧС России провели занятия для работников учреждений по основам гражданской обороны. Такие знания необходимы для повышения культуры безопасности населения.

Участниками мероприятий стали работники филиала Сбербанка в п. Междуреченский Кондинского района для них провели лекцию о главных задачах гражданской обороны, обсудили, какие могут быть чрезвычайные ситуации и как действовать при их угрозе. Слушателям напомнили о порядке действия граждан при сигнале «Внимание всем!», а также об основных правилах содержания путей эвакуации и выходов.

Кроме теории сотрудники банка смогли попрактиковаться в пользовании порошковым огнетушителем.

Сотрудники МЧС посетили коллективы педагогов и работников лыжной базы посёлка Междуреченский, для них также был проведён инструктаж по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации и рассказано как отличить природное чрезвычайное происшествие от техногенного.

Кроме этого, присутствующим продемонстрировали содержание «тревожного чемоданчика», который может понадобиться при экстренной эвакуации, рассказали, как действовать при сигналах гражданской обороны.

Сотрудники пожарной части провели среди педагогов блиц-опрос на знание основных требований пожарной безопасности. С этим заданием участники справились, рассказав о первичных средствах пожаротушения, находящихся в здании, способах запуска пожарной сигнализации и о порядке вызова пожарной охраны.