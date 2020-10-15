В Нижневартовске заканчивается строительство Лицея №1 имени Пушкина. Фото: администрация Нижневартовска

Строительство Лицея №1 заканчивается в Нижневартовске, в рамках национального проекта «Образование». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, здание на три блока станет одним из самых больших образовательных учреждений Нижневартовска.

По словам заместителя главы города, директора департамента строительства Виктора Ситникова, первый блок, рассчитанный на 900 учеников, уже завершён и сдан. Строительство второй очереди лицея завершится в октябре 2020 года, а в ноябре планируется подписать акт ввода здания в эксплуатацию.

- После этого Лицей будет переведен на баланс города и начнется процесс получения лицензии на образовательную деятельность. Предполагаем, что занятия в новом учреждении начнутся в январе 2021 года, - отметил он.

После 20 октября придёт оборудование для учебных территорий, тогда же поступят и оставшиеся строительные материалы.

Известно, что в рекреациях Лицея №1 им. А.С. Пушкина разместятся интерактивные панели, с помощью которых можно будет отследить расписание занятий и другую полезную информацию для учеников и родителей. Школьную мебель – парты и стулья – настроят под рост и возраст учеников.