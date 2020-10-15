Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 октября 2020 года увеличилось на 195 человек Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 195 новых случаев коронавируса в 20 муниципалитетах. Всего лабораторно подтверждённых случаев с начала пандемии – 25139, выздоровели 22338 человек.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 30, с симптомами ОРВИ – 147, в бессимптомной форме заболевания – 18.

Коронавирус на 15 октября 2020 в Югре. Фото: Правительство Югры

Первыми в списке по заболеваемости: Сургут (32 случая); Ханты-Мансийск (30 случаев); Нижневартовск и Нефтеюганск (по 21 случаю); Югорск (11 случаев) и Урай (10 случаев). Кроме того, по 9 человек подхватили коронавирус в Мегионе, Ханты-Мансийском районе и Нягани, по 7 – в Советском, Сургутском и Октябрьском районах, 4 человека заболели в Нижневартовском районе, по 3 – в Нефтеюганском, Берёзовском и Белоярском районах, а также в Когалыме. Два случая зарегистрированы в Лангепасе и один в Кондинском районе.