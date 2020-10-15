Житель Нефтеюганска, который зверски расправился с маленькой дочкой, отправится в тюрьму на 20 лет Фото: pixabay.com

Двадцать лет лишения свободы отсидит в колонии строгого режима 35-летний житель Нефтеюганска. Суд признал мужчину виновным сразу по трём статьям – в убийстве малолетнего, совершённом с особой жестокостью, истязании, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, обвиняемый жил с супругой и двумя дочерями четырёх и пяти лет (от первого брака) во 2-м микрорайоне города Нефтеюганска. С конца ноября по 21 декабря 2019 года он систематически избивал девочек из-за их «непослушания», ударял их друг об друга головами. Тем самым он причинял детям многочисленные травмы, мучения и страдания.

В конце декабря 2019 года, будучи пьяным и раздражённым из-за плача ребёнка, он поднял дочь к потолку и, с высоты, бросил на пол. Затем он больше сотни раз избил и отпинал девочку по телу и голове – малышка скончалась на месте преступления.

Во время следствия подсудимый под тяжестью улик частично признал свою вину.