В Урае «робот» из банка облапошил девушку на 112 тысяч рублей

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В Урае возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое совершили в отношении 26-летней местной жительницы. По словам девушки, ей позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

Звонивший поинтересовался, не оформляет ли девушка сейчас кредит. Та ответила «нет», тогда мужчина убедил её, что для отмены операции нужно сообщить коды, которые ей поступят на телефон. Девушка клюнула на уловку «сотрудника банка», когда тот попросил её «ни в коем случае не называть ему пароли» - только роботизированной системе, на которую он якобы переключил заявительницу.

Югорчанка сказала код «роботу», и мошенник оформил на неё два кредита на общую сумму 112 тысяч рублей. Между тем, потерпевшая знала про подобные случаи мошенничества и была уверена, что не попадётся на уловки. Однако всё произошло иначе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что мошенники часто обманывают людей под предлогом пресечения незаконного списания денег, оформления кредита, бронирования номеров в пансионате, съема квартиры, оказания материальной помощи, покупки или продажи товаров.