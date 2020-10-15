В Советском районе задержан наркоман Фото: ОМВД России по Советскому району

Оперуполномоченными в сфере незаконного оборота наркотических средств ОМВД России по Советскому району задержан 44-летний местный житель.

При проверке у мужчины обнаружен свёрток, в котором находилось вещество бледно-голубого цвета. После экспертного исследования, выяснилось, что вещество содержит в своём составе синтетический наркотик «A-PVP» массой 0,3 грамм, что является значительным размером.

Подозреваемый не собирался распространять наркотик, а купил его для себя в сети Интернет.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере".

Теперь мужчина может лишится свободы на 3- летний срок.

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