Погода в Югре на 15 октября: преимущественно без осадков Фото: pixabay.com

По ХМАО-Югре: Днём температура +3,+8 ºС, местами +1,-4 ºС, ночью 0,-5 ºС, по южным районам +2,+7 ºС. Облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В некоторых городах будет ясная погода с низкими порывами ветра. В утренние часы возможен туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 15-17 м/с.

Ханты-Мансийск: Днём +3,+5 ºС, ночью -1,-3 ºС. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков днём, ночью возможен дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-12 м/с.

Сургут: Днём +3°С, ночью -1°С, ясно, ветер западный 3 м/с.

Нижневартовск: Днём +3°С, ночью -1°С, ясно, ветер северо-западный 4 м/с.

Нефтеюганск: Днём +3°С, ночью -2°С, ясно, ветер северо-западный 3 м/с.

Когалым: Днём +2°С, ночью -2°С, ясно, ветер западный 4 м/с.