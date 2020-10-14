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Директором УК «Промышленные парки Югры» причинён ущерб бюджету округа на 43 миллиона рублей

Расследование по уголовному делу продолжается
Виктория Терина
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Директором УК «Промышленные парки Югры» причинён ущерб бюджету округа на 43 миллиона рублей Фото: pixabay.com

Директором УК «Промышленные парки Югры» причинён ущерб бюджету округа на 43 миллиона рублей Фото: pixabay.com

Директор АО «УК «Промышленные парки Югры» подозревается в превышении должностных полномочий, отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело.

Являясь генеральным директором акционерного общества, единственным акционером которого является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в ноябре – декабре 2018 года, превышая свои должностные полномочия продал 29 объектов недвижимости и земельных участков, расположенных в поселке Салым Нефтеюганского района одному из предпринимателей.

Объекты были проданы по заниженной более, чем в 2 раза стоимости. В результате противозаконных действий округу причинён ущерб на сумму более 43 миллионов рублей.

Следователи СУ СК РФ по ХМАО-Югре вместе с сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области и сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре в офисе акционерного общества, в администрации округа, а также по месту жительства подозреваемого провели обыски. В результате были найдены интересующие следствие документы.

По уголовному делу проводится расследование.

Криминал