Житель Белоярского, который разрубил и сжёг в печи тело коллеги, отправится в тюрьму на 13 лет Фото: pixabay.com

В Радужном вынесен приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего уроженца Вологодской области и 34-летнему уроженцу Хабаровского края. Первый признан виновным в убийстве двух человек, второй – в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Как сообщили в пресс-службе СК по ХМАО-Югре, днём 31 января 2019 года подсудимый находился в лесу в Шурышкарском районе ЯНАО (это около 100 километров от села Ванзеват). Там он и ещё два человека прорубали технологическую просеку. Узнав, что один из коллег тайком ел общие продукты, мужчина пырнул его охотничьим ножом в грудь. От полученных ранений коллега скончался на месте преступления. Чтобы скрыть следы, подсудимый топором разрубил тело убитого, перевёз останки в дом, где жила бригада, и сжёг их в печи.

Через 3 недели, ночью 23 февраля 2019 года, преступник находился в доме на участке №3 по улице Набережная в селе Ванзеват. Он умудрился и там поругаться с хозяином дома – местным предпринимателем, у которого работал. Ссора произошла из-за взаимных оскорблений и претензий, которые тот высказывал по поводу его работы. Чтобы расправиться с «обидчиком», мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья в живот потерпевшего. От огнестрельного ранения тот скончался на месте.

Убив предпринимателя, преступник сжёг и его телефон на сумму 31 тысяч рублей. Дело в том, что он предполагал, что в телефоне хозяина дома могут остаться аудио, видео и фотографии, которые бы выдали его причастность к преступлениям.

Помочь скрыть преступление ему помог уроженец Хабаровского края, который тоже работал у предпринимателя. Он спрятал охотничье ружьё, видеорегистратор, установленный в доме погибшего, и сообщил следователям недостоверные сведения об обстоятельствах убийства.

В итоге уроженцу Вологодской области «впаяли» 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а уроженцу Хабаровского края – штраф в размере 50 тысяч рублей.