Необычный опыт дистанционных осенних лагерей для детей вводят в Когалыме

Не обычный опыт дистанционных осенних лагерей для детей вводят в Когалыме Фото: pixabay.com

В связи с эпидемиологической обстановкой Когалымские осенние лагеря с дневным пребыванием будут работать в онлайн-режиме, с использованием дистанционных технологий.

- К сожалению, эпидемиологическая ситуация с распространением COVID-19 остается сложной. Окружными властями принято решение осенние лагеря с дневным прибываем организовать в онлайн режиме, - отметила начальник управления образования Светлана Гришина.

Онлайн-лагеря будут работать в период с 26 октября по 30 октября во всех школах города Когалыма. Занятиями смогут быть охвачены 1050 детей. В течение дня, в период с 8:30 до 14:30, воспитатели из числа педагогов будут встречаться с ребятами, предлагая им различные формы онлайн-общения, таким образом, дети будут заняты и находиться под наблюдением.

Опыт организации лагерей в подобном формате уже есть, летом этого года порядка четырехсот когалымских учеников получили опыт дистанционного пребывания в лагере.

- Для детей были организованы интерактивные программы, включающие в себя: мастер-классы, онлайн-викторины, физические упражнения, развивающие конкурсы и интеллектуальные задачи - рассказала Муштаева Ирина ответственный специалист управления образования. Она отметила, что сами ребята и их родители признали подобный формат удачным.

Зачисление детей в онлайн-лагерь осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), поданного в образовательную организацию. Лагерь является бесплатным для детей.