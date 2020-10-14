«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» добралась до Ханты-Мансийска Фото: Управление общественных связей

Бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в Ханты-Мансийске 17 октября.

Масштабная акция, дающая возможность рассказать о проблеме ВИЧ/СПИДа людям стартовала 26 июня. Из Камчатки и Калининграда 2 команды экспедиции стартовали одновременно и должны проследовать навстречу друг другу через всю страну и встретиться 16 ноября в Казани на закрытии акции.

Уже узнаваемые мобильные пункты тестирования – автомобили ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция» на бортах в этом году проедут 216 городов в 45 регионах России, включая регионы Крайнего Севера и Северного Кавказа.

Специализированный автомобиль 17 октября в Ханты-Мансийске будет находиться по адресу: ул. Энгельса д.1 (Центральная площадь города) с 12.00 до 18.00.

Анонимное тестирование будет проводиться по слюне и займет всего 15 минут. За это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и порядок действий в случае положительного результата, сообщает управление общественных связей