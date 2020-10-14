В Нефтеюганске мошенница ответит перед судом за несостоявшийся отдых туристов

В Нефтеюганске мошенница ответит перед судом за несостаявшийся отдых туристов Фото: pixabay.com

В Нефтеюганске задержана местная жительница, она обвиняется в совершении преступления, по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Следователи выяснили, что злоумышленница с июля 2019 года по сентябрь 2020 года, работая менеджером турфирмы, заключала договоры на оказание туристических услуг, заранее зная, что по факту путёвки и поездки не будут реализованы туристами. Таким образом, были проданы туристические путёвки 10 гражданам.

Несмотря на то, что все потерпевшие оплатили свой отдых, денежные средства на счёт туроператора не поступили.

Деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению, потратив чужих денег на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд, который решит дальнейшую судьбу преступницы. Потерпевшим полностью возвращены все деньги.

За свои проделки мошеннице может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.