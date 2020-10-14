В Ханты-Мансийске дезинифицируют подъезды с помощью хлоросодержащего раствора Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске продолжается дезинфекция подъездов при помощи хлоросодержащего раствора. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего в городе 1116 многоквартирных домов, а площадь место общего пользования составляет более 445 тысяч квадратных метров. Дезинфекцией занимаются 5 ТСЖ и 17 управляющих компаний.

По словам заместителя директора УК «Стрела» Татьяны Ивановой, в «обычные» дни влажную уборку проводят дважды в неделю, однако из-за пандемии коронавируса первые этажи убирают каждый день.

- Это санитарная обработка всех контактных поверхностей в местах общего пользования. Начинаем мыть с входных дверей, затем обрабатываются ручки, домофоны, лифты, почтовые ящики, обязательно лестничные перила и первые этажи холлов, - рассказала Татьяна Иванова.

В Сургуте дезинфицируют подъезды с 24 марта 2020 года. Сейчас в городе сохраняется масочный режим и предписания соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Пассажирам рекомендовано находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метра.

Напомним, ранее в городе усилили работу по дезинфекции общественных пространств и подъездов многоквартирных домов. А в Ханты-Мансийске вовсю дезинфицируют улицы, дороги, автобусы и детские площадки.