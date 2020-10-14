Житель Югры снял с чужой квартиры два пластиковых окна

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Кондинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего безработного, ранее неоднократно судимого, местного жителя. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, молодой человек подозревается в краже пластиковых окон.

Началось всё с того, что в полицию обратился местный житель, который рассказал, что неизвестные демонтировали с его квартиры пластиковые окна. Сейчас мужчина там не живёт, так как недавно переехал с семьёй в новый дом. Однако накануне он появился в старой квартире и обнаружил, что в проёмах отсутствуют два окна.

Похитителя тут же установили: он признался, что снял окна для того, чтобы потом продать. В помощники пригласил двух своих знакомых, которым наврал о том, что хозяин дома разрешил ему демонтировать окна. Сейчас окна вновь вернули владельцу, а вот похититель находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что житель Сургута умудрился украсть «кусок» поезда, то бишь деталь от локомотива. Ещё один сургутянин пошёл на рекорд и стащил алкоголя на 111 тысяч рублей.