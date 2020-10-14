Строительство новой пешеходной тропы через «Долину Ручьёв» в Сургуте закончат к декабрю

Фото: администрация Тюмени

В декабре 2020 года планируется закончить строительство новой пешеходной тропы через «Долину Ручьёв» от Детско-юношеской школы олимпийского резерва до храма Воскресения Христова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сургута со ссылкой на заместителя директора департамента городского хозяйства Алексея Мокроусова.

Сейчас здесь продолжается благоустройство дорожки, т.к. из-за пандемии коронавируса задерживались поставки необходимых материалов. При этом все пожелания горожан учтены: на участке появятся обзорные площадки, освещение и видеонаблюдение. Первоначально строительство подвесной тропы в «Долине Ручьёв» планировалось закончить в октябре 2020 года.

Весь план благоустройства Сургута можно найти в паблике VK «Благоустройство 2020 – Ханты-Мансийск». По данным группы, в «Долине ручьев» обновят лыжероллерные трассы, проложат дорожки для пешеходов, заменят оборудование на стройплощадке и построят новый подвесной мост-трибуну.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Нижневартовске появился сквер с моделью космического корабля «Союз», который построили в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».