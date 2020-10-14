Житель Нефтеюганска решил устроиться на работу с фальшивой медицинской книжкой Фото: pixabay.com

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в подделке и сбыте поддельных документов. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Как оказалось, в полицию обратился сотрудник по работе с персоналом одного из местных предприятий. Звонивший рассказал, что подлинность медицинской книжки новоявленного работника вызывает сомнения. После того, как оперативники обратились в медицинскую организацию, которая предоставляет медкнижки, стало понятно: документа с таким номером людям не предоставлялась.

Сейчас эксперты-криминалисты проводят исследование, которое поможет определить, каким образом была изготовлена подделка. Максимум, что может грозить мужчине – арест до шести месяцев.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в марте 2020 года сотрудники Госавтоинспекции Советского района выявили факт использования 34-летним жителем Свердловской области поддельного водительского удостоверения тракториста-машиниста. Похожая история произошла и в Сургуте.