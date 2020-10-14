Спортсмен из Сургута завоевал золото на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров

Спортсмен завоевал золото на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Воспитанник сургутской спортивной школы олимпийского резерва №1 Рахман Тавмурзаев завоевал золотую медаль на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в соревнованиях, которые прошли во Владимире, поучаствовали более трёх сотен спортсменов из пятидесяти российских регионов.

Парень одержал убедительную победу в пяти состязаниях, причём почти во всех победил досрочно, несмотря на длительную паузу в тренировках. Как признался сам Рахман, это был первый после снятия ограничений большой турнир по греко-римской борьбе. Сначала его планировали провести в апреле, но из-за пандемии перенесли.

- Почти пять месяцев прошли без тренировок на ковре. Спортзалы были закрыты. Чтобы не терять форму, тренировался на улице, боролся на траве. На ковре удалось позаниматься перед соревнованиями только дня три, - отметил он.

Рахман Тавмурзаев тренируется у Заслуженного тренера России Александра Кадочкина уже восемь лет. За это время тандем вырвал четыре победы на Первенстве России, получил бронзу на Первенстве Европы, золото – на Российско-китайских молодёжных играх и на Кубке России. Теперь спортсмену нужно выступить на Первенстве мира по греко-римской борьбе.

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Всего в Сургуте греко-римской борьбой занимаются более тысячи спортсменов.