Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 октября 2020 года увеличилось на 199 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. Всего 24 944 случаев.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 38, с симптомами ОРВИ – 141, в бессимптомной форме заболевания – 20.

Контакт установлен в 190 случаях. По 9 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 8 550 человек, сняты с наблюдения – 81 186 югорчан.

За сутки на COVID-19 обследовано 6 289 человек, всего с начала пандемии – 697 083.

Первыми в списке по заболеваемости: Сургут – 36; Ханты-Мансийск – 36; Нижневартовск –25; Нефтеюганск – 19; Урай – 18; Югорск – 17; Советский район – 12.

Далее идут: Сургутский район – 8; Нягань – 8; Октябрьский район – 5; Когалым – 4.

Замыкают список: Мегион – 3; Нефтеюганский район – 3; Радужный – 2; по 1 заболевшему в Пыть-Яхе, Нижневартовском районе и Ханты-Мансийском районе.

Состояние 63 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки выздоровели 120 человек, а за весь период пандемии – 22 271 жителей округа.