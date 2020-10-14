Депутат Думы округа проверил питание учеников в школе Пыть-Яха Фото: Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа

Депутат Думы автономного округа Сергей Елишев вместе с депутатом, руководителем депутатской фракции «Единая Россия» в Думе города Пыть-Яха Мариной Гладковой провели проверку организации питания школьников в средней школе № 1 города Пыть-Ях. Комплексная проверка порядка обеспечения горячим питанием обучающихся в школе х показала, что школьники обеспечены двухразовым питанием в учебное время. Причём стоимость обеда для детей льготных категорий 1-11 классов компенсируется за счёт средств бюджета Югры, является дополнительной мерой социальной поддержки в виде бесплатного двухразового питания, сообщает информационно-аналитическое управление Думы автономного округа. Для организации питания в школе оборудована столовая на 200 мест, которая оснащена новым технологическим оборудованием и даже душевой кабиной для персонала столовой.

При организации питания школа учитывает все санитарно-эпидемиологические требования, а также информацию от родителей о состоянии здоровья ребёнка. Состав школьного завтрака включает в себя обязательное горячее блюдо, напиток и фрукты. А на обед школьники получают горячее первое и второе блюдо, обязательные закуски (салат или свежие овощи), напиток. Кроме того, детям выдаются свежие фрукты и ягоды. В результате проверки подтверждено, что питание школьников вкусное и качественное, организовано на высоком уровне.